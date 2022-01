Rouen. Seine-Maritime : le Département s'engage contre le frelon asiatique

L'hyménoptère est désormais redouté. Et pour cause. Devant l'absence de prédateurs, le frelon asiatique a largement proliféré sur l'ensemble du territoire, y compris en Normandie. L'an passé, trois personnes ont même perdu la vie dans la région à la suite de piqûres. L'État a lancé un plan de lutte collective contre l'espèce. Le département de Seine-Maritime et celui de l'Eure vont y participer. "Ce n'est pas une mission obligatoire du département mais nous avons entendu le message des maires et nous y répondons", a expliqué Pascal Martin, président du Conseil départemental de Seine-Maritime.

30% des frais de destruction

Concrètement, les deux collectivités vont participer au financement de la plateforme de recensement et de centralisation des demandes de destruction de nids à hauteur de 25 000€ par an chacune. La Seine-Maritime va aussi participer au financement de la destruction des nids de frelons asiatiques à hauteur de 30% de la facture dans la limite de 30€ HT. Une action de sensibilisation de la population va aussi être mise en place. Coût total des initiatives : 100 000 € pour le département de Seine-Maritime.

