On vote ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle

C'est dimanche, c’est jour de vote ! Ce 6 mai marque le second tour de l’élection présidentielle.

Plus d’un million d’inscrits sur les listes électorales en Basse Normandie. L’absention au 1er tour, atteingnait les 17 % dans la région.

Nicolas Sarkozy était arrivé en tête avec 28.31 % des voix, suivi de près par François Hollande, avec 27,54 % des voix. Ils étaient 10 au départ ! Il n’y aura plus que deux bulletins ce dimanche dans les bureaux de vote. Ils seront ouvert dans la région à partir de 8h, jusqu’à 18h, 20h à Caen !

Et vous suivrez cette grande soirée électorale sur Tendance Ouest et tendanceouest.com, en partenariat avec La Manche libre, pour connaître les résultats dans votre commune ou votre ville. La soirée débutera à 19h, avec les estimations, puis les résultats, les analyses et les commentaires de nos spécialistes et des débats, dans la Manche à St-Lô et Cherbourg, dans le Calvados à Caen, dans l'Orne à Alençon !