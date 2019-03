Manche : formations post-bac, une "nuit du supérieur" à Saint-Lô

La première édition de la "nuit du supérieur" se déroule ce vendredi 8 mars à Saint-Lô (Manche) au Haras National. Un rendez-vous destiné aux futurs bacheliers, organisé par Saint-Lô Agglo avec l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur.

Une cinquantaine de formations

Il s'agit ainsi de présenter l'ensemble des formations post-bac, et elles sont nombreuses : industrie, agroalimentaire, développement durable, numérique, nouvelles énergies, agriculture… plus d'une cinquantaine de formations sont dispensées et elles n'ont rien à envier aux villes universitaires voisines comme Caen ou Rennes, Franck Leservot du lycée Curie-Corot :

Au Campus 1 du FIM CCI Formations Normandie, dont la mission est d'accompagner le développement des entreprises, 700 jeunes sont actuellement formés, certains sont étrangers au territoire de Saint-Lô. Écoutez son responsable Régis Provost :

Aujourd'hui le territoire de Saint-Lô Agglo accueille près de 2000 étudiants. La première édition de la "nuit du supérieur" ce vendredi 8 mars de 17 heures à 22 heures au haras national de Saint-Lô (Manche) avec Tendance Ouest !