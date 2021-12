Présidentielles : 200 Manchois au Trocadéro pour le 1er Mai

Pour l'écouter, des dizaines de milliers de militants et d'élus locaux avaient fait le déplacement de toute la France. "On est parti de bonne heure ce matin de Coutances" nous raconte Guillaume Hélie, un militant manchois. "A notre arrivé à Paris, la place du Trocadéro était déjà archicomble et pour un premier rendez-vous pour féter la valeur travail, on peut dire que c'est une réussite puisqu'il y avait à priori 200.000 personnes".

"Je ne sais pas si c'est un signe du destin mais la météo qui a été grise ces derniers jours, a été plutôt clémente avec nous aujourd'hui" estime le militant, confiant pour le second tour.

Ecoutez le récit de Guillaume Hélie en audio ici: