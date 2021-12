AUDIO : The Voice, Al.Hy remercie ses fans

Al.Hy est heureuse. La jeune artiste est sélectionnée pour la demi-finale de The Voice sur TF1 et participera à The Voice Tour sur les plus grandes scènes de France. Samedi dernier, Al.Hy a été sauvée par le public. Ecoutez, elle remercie ses fans. Entretien exclusif pour les Indés Radios.