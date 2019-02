Football: le FC Rouen fait match nul à Cherbourg

C'est un bon point qu'on pris les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) en faisant match nul 1-1 sur la pelouse de Cherbourg lors de la 16è journée de National 3 samedi 16 février 2019.

L'ouverture du score sera cherbourgeoise et interviendra à la 25è minute de jeu par M'Boma. Revenus avec de bien meilleures intentions en seconde mi-temps, les Rouges et Blancs parviendront à arracher le match nul à la 67è minute sur un but signé de Fred Dembi de la tête.

Fin du match ! Métamorphosés après le passage aux vestiaires, les Diables Rouges sont parvenus à égaliser par l'intermédiaire de Dembi ! 🔴⚪️



Prochain match samedi prochain pour le choc de #N3 sur le terrain d'Évreux !



Le buteur ➡️ Dembi ⚽ (67')

Au classement, les joueurs de Davis Giguel conservent huit points d'avance sur Evreux avant le choc qui opposera les deux équipes samedi 23 février 2019 à Evreux.