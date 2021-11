Saint-Laurent-de-Cuves. Manche : quatre nouveaux noms au programme de Papillons de Nuit !

Bigflo & Oli

Fraîchement auréolés de deux Victoires de la Musique, les jeunes toulousains sont de retour à P2N le vendredi 7 juin 2019, pour nous présenter leur nouvel album ! Authentiques jusqu'au bout des ongles, Bigflo & Oli promettent un show riche en émotion. On a hâte de les entendre, une nouvelle fois !

Panda Dub

Nouveau live pour le Panda préféré des amateurs de gros son le vendredi 7 juin ! Avec son nouveau live visuel, Panda Dub nous transporte dans ses sphères sonores. L'énergie circule en cercle, sans fin, dans un parfait mélange de samples ethniques, de rythmes lourds et d'électro puissante. Un show qui s'annonce monumental.

Clara Luciani

Survivrez-vous à la "Grenade" de la nouvelle égérie de la pop française le samedi 8 juin prochain ? Tour à tour féline et passionnée, introspective et insaisissable, féminine et féministe, vindicative et véhémente, la chanteuse a le don de transposer le récit personnel en une valeur universelle. Clara Luciani est désormais en marche pour marquer de son empreinte la nouvelle pop française. Une Sainte-Victoire.

Kungs

La soirée du samedi 8 juin annonce un concert titanesque avec la nouvelle pépite de l'électro ! En deux ans, c'est plus de 250 concerts que Kungs a enchaîné à travers le monde, ce qui lui a permis de s'affirmer comme l'un des DJ les plus talentueux de la planète. Son sens du show lui permet de proposer au public une expérience visuelle et sonore unique, et son live à Papillons de Nuit s'annonce déjà comme l'un des moments forts de cette 19e édition.

Ces quatre nouveaux artistes aux aux huit précédemment annoncés, Maître Gims, OrelSan, Kendji Girac, Zazie, Hoshi, Jazzy Bazz, Trois Cafés Gourmands, Voyou, les programmateurs annoncent qu'il reste 24 autres concerts à dévoiler

Tarifs : Forfait 3 jours à 97 €, Forfait 2 jours à partir de 71 €, Billet 1 jour à partir de 40 € Accès au camping offert avec tous les billets ; tarifs hors frais de location et dans la limite des quantités disponibles