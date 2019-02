Une résidence intergénérationnelle en projet à la Grand'Mare à Rouen

Le projet est pour le moment visible en maquette mais les premiers coups de pelleteuse devraient intervenir d'ici le mois de septembre 2019. À Rouen (Seine-Maritime), une résidence intergénérationnelle va voir le jour dans le quartier de la Grand'Mare. "Un projet solidaire et participatif qui attire déjà de nombreuses personnes venant même de Lille ou de Paris", explique Jacques Longavesne, vice-président de l'association Bien vivre et vieillir à la Grand'Mare qui porte ce projet aux côtés du bailleur social Logiseine et de la Ville de Rouen. "Ce projet montre que l'on peut attirer du monde y compris dans les quartiers de politique de la ville", annonce Hélène Devaux, coordinatrice du projet.

Du studio au T5

35 logements seront proposés dans cette résidence, baptisée Les quatre saisons, allant du studio au cinq pièces. "Il y aura des espaces partagés dans la résidence avec l'objectif que les habitants puissent se rencontrer", détaille Catherine Devaux, administratrice de l'association. Une salle d'activité, un atelier de bricolage ou encore deux studios pour recevoir des amis.

L'association souhaite que 60% des logements accueillent des seniors et que le reste soit réparti entre des familles, des étudiants ou encore des apprentis. "Ce n'est pas un HLM comme les autres", affirme Jacques Longavesne. Neuf logements seront également en accession à la propriété et l'association souhaiterait que certaines accessions soient libres, sans tenir compte des plafonds prévus par la législation.

Au total, 35 logements seront disponibles dans cette résidence. - Amaury Tremblay

"Bousculer l'administration"

"Nous devons parfois bousculer l'administration pour qu'elle puisse prendre en compte la spécificité du projet, poursuit Catherine Devaux, mais c'est un dossier qui est encore en cours." Autre question soulevée par ce projet inédit : jusqu'où aller dans les équipements prévus pour les personnes âgées. "Il y a la question du maintien à domicile, c'est une négociation en cours avec le bailleur", confie Jacques Longavesne alors que la résidence est labellisée Haute sécurité santé par l'Apave.

La résidence va venir s'installer au cœur du quartier de la Grand'Mare. - Amaury Tremblay

Si le calendrier suit son cours, les premiers emménagements sont prévus d'ici la fin 2020, "une vingtaine de logements ont déjà été préréservés", souligne Hélène Devaux.

