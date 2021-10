Caen. Autoroutes : hausse des tarifs des péages en Normandie

C'est une hausse qui revient chaque début février. Vendredi 1er février 2019, les tarifs des péages des autoroutes vont augmenter et la Normandie ne va pas y échapper. Elle est estimée, en moyenne, à 1,678 % sur les autoroutes gérées par la SAPN, c'est-à-dire l'A13 et l'A29.

Comparatif des nouveaux tarifs. - SAPN

Par exemple, il faut compter 10 centimes de plus si vous effectuez un trajet sur l'autoroute A13 entre Paris et Rouen et même 20 centimes supplémentaires entre Rouen et Caen. À noter que l'autoroute A84, aussi appelée autoroute des estuaires, reste bien entendu gratuite.

Cette hausse annuelle des tarifs est liée à l'inflation, au gel des tarifs imposé par l'État en 2015 et le financement du plan d'investissement autoroutier.

Des tarifs pour les réguliers

Si les tarifs des péages augmentent, les concessionnaires d'autoroute ont décidé de faire un geste pour les usagers réguliers. En souscrivant un nouvel abonnement, ils pourront profiter d'un tarif préférentiel avec 30 % de réduction au bout de dix allers-retours chaque mois sur le même itinéraire.

L'ensemble des autoroutes de la SAPN sont concernées par cette réduction. Par exemple, sur l'A13, 15 allers-retours entre Mantes-la-Jolie (Yvelines) et Vernon (Eure) coûtaient 81 €/mois en 2018. Ils coûteront désormais 56,70 €, soit une économie de 24,30 €/mois.