Rouen. Pas de transports scolaires en Seine-Maritime ce vendredi

Il n'y aura pas de transports scolaires en Seine-Maritime vendredi 1er février 2019. La préfecture a pris cette décision en raison des précipitations neigeuses attendues à partir de la fin d'après-midi, jeudi 31 janvier. Météo France a en effet placé le département en vigilance orange neige et verglas à compter de ce jeudi soir 17 heures. Une vigilance qui est pour l'instant valable jusqu'au vendredi matin, 1 heure. Le département repassera ensuite en vigilance jaune.

"La possible présence de neige, de verglas et le risque de congères pourraient rendre la circulation extrêmement difficile à certains endroits pour la nuit et début de matinée de demain [vendredi NDLR], indique la préfecture. Les températures nocturnes proches de 0°C ou légèrement négatives pourront également favoriser la formation de verglas avec un risque de chaussées glissantes."

Recommandations

La préfecture rappelle également qu'il est essentiel de s'adapter à ces conditions météorologiques en limitant ses déplacements autant que possible. Elle conseille aussi de regagner son domicile tôt ce jeudi soir si cela est possible, de se renseigner sur les conditions de circulation, de respecter les restrictions de circulation et déviations mises en place, d'observer la plus grande prudence sur les routes (adopter une vitesse limitée, augmenter les distances de sécurité, anticiper les freinages et les manœuvres, etc.) et de disposer dans son véhicule d'une couverture chaude et de vêtements et chaussures appropriés aux temps froids.