Caen - Saint-Etienne (1-4) : Malherbe se fait punir par les Verts

Les joueurs de Franck Dumas ne pourront pas faire le coup à chaque fois. Après avoir pris trois points contre Bordeaux tout en refusant le jeu, puis après avoir engrangé une unité supplémentaire à Marseille en étant tout autant dominé, Malherbe a dû rendre les armes face à une équipe stéphanoise qui a su elle, mettre le pied sur le ballon.

Les Verts n’en étaient pas moins tout heureux de rentrer aux vestiaires à la pause avec un but d’avance, car si les hommes de Christophe Galtier ont eu le contrôle des opérations dans le premier acte, ils n’ont jamais vraiment fait trembler Alexis Thébaux dans sa cage, hormis sur une frappe de Pierre Aubameyang qui fila s’écraser sur l’arrête du but caennais (17e). Mais l’attaquant gabonais se montra finalement décisif, malgré lui, quelques minutes plus tard. Après avoir accélérer côté droit, il adressa un centre fuyant devant la cage bas-normande. Sa passe trouva le tibia d’Aurélien Montaroup qui en voulant dégager, trompa son gardien (0-1, 39e).

Entre temps, les Caennais s’étaient montrés dangereux à deux reprises. Sur un centre de Frédéric Bulot, Mbaye Niang vint disputer le ballon de la tête au point de pénalty devant Loïc Perrin, mais ne put cadrer sa reprise (29e). Puis sur un centre repris un peu mollement par Frédéric Bulot au deuxième poteau et que Stéphane Ruffier n’eut aucun mal à capter (35e).



Tactique perdante



Probablement déçu par la prestation d’ensemble de son équipe en première mi-temps, Franck Dumas profita de la pause pour modifier son système de jeu et effectuer trois changements. Exit les Fajr, Proment et Seube, il fit place à Nivet, Traoré et Leca. Mais ces trois remplacements n’eurent pas d’effet immédiat sur la production du jeu caennais. Maladroits dans leurs transmissions de balle en première période, les Rouge et Bleu l’étaient tout autant en seconde, même si après chaque récupération de balle, ils semblaient pouvoir enchaîner un plus grand nombre de passes.

L’effet attendu par le coup de poker tenté par Franck Dumas sembla fonctionner quand Kandia Traoré et Frédéric Bulot combinèrent parfaitement côté gauche. Mais arrivé devant le portier stéphanois, l’ancien Monégasque ne put trouver un angle de tir, avant que l’attaquant ivoirien ne vienne en soutien pour adresser un pointu qui fila de peu à côté de la cage adverse (59e).



Manque cruel d’efficacité

La meilleure occasion des Caennais d’égaliser venait de passer. Sur un contre stéphanois peu après, Pierre Aubameyang défiait Jérémy Sorbon dans l’axe, le défenseur caennais hésitait à aller au duel. L’attaquant gabonais en profitait pour décocher une frappe enveloppée qu’Alexis Thébaux semblait dévier d’une main pas assez ferme pour empêcher les Verts de doubler la mise (0-2, 60e). Derrière, les Stéphanois avaient tout loisir d’attendre patiemment dans leur camp pour mieux partir en contre. Le manque de précision dans les transmissions de balle des Caennais, continuait de jouer en leur faveur.

Sur son côté droit, Livio Nabab restait pourtant menaçant, après un premier centre tendu à ras-de-terre qui ne trouva pas preneur (59e), il s’essaya à un centre à mis hauteur. Esseulé à deux mètres du but, Mbaye Niang manqua l’offrande en ne cadrant pas sa reprise (70e). Dommage car une nouvelle fois, les Caennais allaient se faire punir sur l’action suivante. Pierre Aubameyang perdait son duel avec Alexis Thébaux, mais Max Gradel suivait bien et triplait la mise pour les Stéphanois (0-3, 71e).



Abattus, les Caennais l’étaient forcément. Dans un élan qui semblait plus relever de la frustration que de l’inspiration, Mbaye Niang tenta sa chance des trente mètres. Sa lourde frappe vint rebondir devant Stéphane Ruffier qui ne put s’en saisir. Livio Nabab qui avait bien suivi, vint redonner un peu d’espoir aux siens en trouvant le chemin des filets (1-3, 72e). Mais le dernier but de Pierre Aubameyang, finement préparé avec Max Gradel, vint clore une soirée cauchemardesque (1-4, 82e).







La feuille de match

CAEN - St-ETIENNE : 1-4 (0-1)

Samedi 21 avril 2012 - 33e journée

17 256 spectateurs



Buts : Nabab (72e) pour Caen, Montaroup (csc 39e), Aubameyang (60e et 82e) et Gradel (71e) pour Saint-Etienne

Carton jaune : Nabab (19e) pour Caen



Caen : Thébaux - Van Dam, Heurtaux, Sorbon, Montaroup - Seube (Leca, 46e), Proment (Nivet, 46e), Fajr (Traoré, 46e), Bulot, Niang - Bulot

St-Etienne : Ruffier - Zouma, Mignot, Ghoulam, Perrin - Clément, Lemoine (Battles, 70e), Guilavogui, Sako - Aubameyang (Sinama-Pongolle 87e), Gradel (Alonso, 83e)