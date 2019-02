Gagnez la Lamborghini du Pape François !

Oui, il est désormais possible de s'offrir la Lamborghini blanche et dorée du Pape François ! Mis aux enchères, le véhicule n'a pas trouvé preneur… voilà pourquoi le Vatican a organisé un concours ! "L'heureux élu se verra remettre les clés par le pape lui-même et par le président du constructeur, Stefano Domenicali, lors d'une cérémonie au Vatican", explique le Parisien. Pour tenter de gagner le bolide, il vous suffit de vous inscrire la plateforme de jeu Omaze.

Tous ceux qui participent peuvent choisir de s'acheter des billets dont le montant varie (de 10 dollars à 5 000 dollars). Bien sûr, plus la mise est élevée, plus vous augmentez vos chances de gagner. Pour la petite histoire, "la marque au taureau de Sant'Agat avait offert au pape cette voiture spécialement créée aux couleurs du Vatican. La Lamborgini Huracan passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes grâce à ses 580 chevaux et son prix catalogue est d'environ 200 000 euros". Mais, le Pape préfère sa Papamobile…

