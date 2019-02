Basket (LFB) : Mondeville décroche sa première victoire de la saison

Le match.

Que l'émotion fut bonne à la Halle Bérégovoy ! Ce dimanche 27 janvier 2019, Mondeville a décroché son premier succès de la saison contre le basket Landes de Céline Dumerc. Et bien qu'il manquait trois de ses éléments - Hurt, Salgues et Djekoundade étant blessées - Mondeville s'est défait du quatrième de Ligue Féminine. Ewl Guennoc à la mène, Tadic sous le panier et Mann à l'expérience emmenaient le Mondeville que tout le monde aime. Gênées dans leur phase offensive, les Landaises commençaient à douter. Et le score à la pause ne faisait qu'en témoigner (23-23, 20'). La rencontre laissait présager un combat défensif de surcroît.

Mondeville réalise un match plein

De retour sur le parquet, l'USOM continuait dans ses standards. Et quand ce n'est pas les anciennes qui viennent scorer, c'est l'insouciance de la jeune Bussiere qui venait donner un coup de pouce. Sur son tir favori, elle creusait l'écart à trois points. Tout était réunit pour que l'USOM décroche sa première victoire. Chacune tenait son rôle à merveille et Tadic se lâchait dans la raquette. Et cette fois, ce sont les visiteuses qui courraient derrière le score. Les protégées de Romain Lhermitte faisaient même mieux en menant de quatre points au terme du 3e quart et en s'accordant un +10 à quelques minutes du bong final (51-41, 35'). Pas question de lâcher prise, et quand Thorburn revenait après avoir soufflé sur le banc, tout le collectif est plus serein. De l'autre côté du parquet, on sentait justement un peu moins d'assurance. L'USOM n'a rien volé, c'est une première victoire qui finalement aura été méritée et aboutie.

La réaction.

R. Lhermitte (USOM) : "Il y a des jours comme ça où cela veut sourire. On était vraiment diminuées mais on s'est vraiment concentré à faire du Mondeville, c'est à dire donner de la confiance aux jeunes, arrêter de se dire comment on va faire pour gagner. On a essayé de mettre de la vie et faire tourner la balle, cela a fonctionné. Défensivement, on a tout fermé. On a vraiment trouvé un équilibre aujourd'hui qu'il va falloir garder."

La fiche.

Mondeville 57 - 51 Basket Landes

15-17 / 8-6 / 15-11 / 19-17

Mondeville : Tadic 14, Thorburn 7, Detchart, Gaucher 4, Gueye, Kone 3, Bussiere 6, Guennoc 10, Mann 12. Entr : R. Lhermitte.

Basket Landes : Toure 12, Hejdova 5, Milapie 9, Konate 2, Dumerc 7, Aubert, Mbuyamba 6, Gatling 4, Ayim 6. Entr : C. Melain.