Caen. Emiliano Sala : la police de Guernesey stoppe les recherches

"Les chances de survie sont désormais quasi-nulles", c'est par ces mots que la police de Guernesey justifie, en partie, la fin des recherches de l'avion qui transportait l'ancien joueur de Caen, Emiliano Sala, entre Nantes et Cardiff. La police de Guernesey dit avoir effectué 24 heures de recherches, 80 heures de vol combinées, sur une zone de 1700 pieds, avec de très nombreux moyens. Ils en ont informé les familles du joueur et du pilote

