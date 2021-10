Rouen. Près de Rouen, les violences étaient devenues habituelles

La police intervient le dimanche 16 février 2014 au domicile du couple, à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). La victime, compagne du prévenu, se trouve sur le palier de son appartement, son bébé dans les bras. Elle explique qu'elle vient d'être frappée par son compagnon, à la suite d'une énième dispute qui se termine toujours par des violences physiques. Elle poursuit en reconnaissant que, de guerre lasse, elle lui a avoué qu'elle l'avait trompé et qu'il n'est pas le père de son enfant. La dispute lui coûte plusieurs coups portés au visage et aux bras, pour deux jours d'incapacité temporaire de travail. À l'issue de l'altercation, elle appelle sa mère à la rescousse, qui est reçue à coups de pied par le prévenu, qui est interpellé.

Elle s'était habituée

"Il voulait partir avec le bébé en voiture", dit-elle aux policiers. Elle s'était habituée à ce genre de scènes et n'a jamais appelé la police jusqu'à ce jour, puisque la vie commune reprenait presque normalement. Le casier judiciaire du prévenu est vierge mais la partie civile souligne que "la situation est devenue insupportable". Le procureur de la République déclare que "les faits sont caractérisés", alors que la défense assure que "l'attitude de la victime est revancharde". À l'audience du jeudi 10 janvier 2019 et à l'issue de ses délibérations, le tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de cinq mois de prison entièrement assortis du sursis.