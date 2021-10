Coupe de la Ligue - Loïc Badiashile envoie Monaco en demi-finales

Badiashile a été le héros de la soirée, sortant trois tentatives adverses et inscrivant le 8e des 11 tirs au but de son équipe, alors que son homologue Tomas Koubek venait de frapper au-dessus.

Monaco, relégable en L1, s'est donc offert un peu de joie avec cette qualification pour les demi-finales d'une compétition dont l'équipe de la Principauté est double finaliste en titre.

De retour à Louis-II, mais toujours empêtré dans ses démêlés judiciaires en Principauté, le propriétaire de l'AS Monaco, le milliardaire Dmitri Rybolovlev, a donc vu et apprécié.

Il a vu son équipe réaliser un bon match et se qualifier. Il a a aussi constaté ses manques. Après la déculottée à domicile contre Guingamp (0-2) pour la dernière de 2018, son vice-président Vadim Vasilyev avait déclaré qu'il faudrait plus que deux recrues cet hiver pour redresser le club.

Un éclair de Ben Arfa

Malgré cette qualification, les choses vont s'accélérer. Le milieu William Vainqueur (Antalyaspor) arrive. Le latéral gauche Fodé Ballo-Touré (Lille) négocie. Si le feuilleton Cesc Fabrégas devait se terminer de manière heureuse, Monaco en serait à quatre nouveaux venus.

Mais en attendant, on a longtemps cru que l'ASM n'y arriverait pas. Devant un public très clairsermé, l'équipe de Thierry Henry, dominatrice, a pêché dans la finition.

En première période, le jeune avant-centre Moussa Sylla s'est créé deux belles opportunités (18e et 32e). Sans cadrer. Le revenant Rony Lopes, très en jambes, n'y est pas parvenu non plus malgré une frappe admirablement enroulée (40e).

En face, il a fallu un seul trait de génie d'Hatem Ben Arfa, qui a mystifié Youssef Aït Bennasser avant de décaler parfaitement Benjamin Bourigeaud. En bonne position, l'ex-Lensois a ouvert la marque d'un puissant tir croisé (1-0, 30).

A l'entrain monégasque, les Rennais ont opposé une réelle maturité. Mais celle-ci ne leur a pas suffi et les hommes de Julien Stephan ont manqué de conviction au retour des vestiaires.

Résultat: une égalisation monégasque. Esseulé côté gauche Julien Serrano effectue un bon centre au sol. Damien Da Silva, le défenseur breton est trop court. Et derrière, dans les six mètres, le meilleur joueur sur la pelouse, Rony Lopes, égalise (1-1, 54).

Les tirs au but ont ensuite départagé les deux équipes. Et à ce jeu Loïc Badiashile s'est montré le meilleur...

