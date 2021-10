Rouen. Compléments alimentaires : que sont-ils et à qui s'adressent-ils ?

L'industrie des compléments alimentaires est en plein essor : elle pèse 100 millions d'euros en France chaque année. Le docteur Bruno Burel est pourtant assez catégorique sur la question : "Il est difficile de connaître la composition réelle de ces produits avec le risque d'absorber des produits dangereux, voire interdits. L'alimentation saine et variée permet d'apporter tous ces nutriments et c'est avec la diététique que l'on obtient les meilleurs résultats. Quitte à prescrire certains compléments très précis en cas de besoin médicalement validé."

Pour le docteur Sophie Carpentier, médecin du sport à Bois Guillaume : "Il est difficile de lutter contre les lobbies. Les moyens mis en œuvre en font un commerce très lucratif. Il est donc vain d'en empêcher la consommation. Par contre il faut informer et permettre un choix, orienter de façon efficace. "

Pour une activité sportive d'environ trois heures par semaine, nul besoin d'un complément alimentaire. Une alimentation variée et bien choisie sera suffisante. Certaines pratiques et notamment la musculation avec des séances régulières et soutenues peuvent inciter, pour prendre en masse musculaire, à avaler un apport en protéine. Le bol alimentaire nécessite un apport important et donc les protéines ont un certain intérêt mais cela en respectant des doses minorées et juste après les périodes d'effort. Il ne sert a rien d'ingurgiter plus que de raison puisque le trop-plein sera déversé dans les urines avec des conséquences pour les reins.

"Mais, nous précise Sophie Carpentier, il faut vraiment être attentif lors de l'achat : ne pas acheter sur Internet et bien connaître la composition du complément. En effet certains sont souillés par des produits dopants très efficaces pour augmenter la masse musculaire mais l'étiquette n'informe pas ou très mal. La norme AFNOR actuellement mise en place au niveau européen permet d'avoir une meilleure assurance concernant la qualité puisqu'elle garantit l'absence de produits dopants."

Des cas particuliers

Dans la plupart des cas, une alimentation équilibrée suffit donc. Les compléments alimentaires peuvent toutefois être utiles dans différentes étapes de la vie comme la croissance, la grossesse, la ménopause ou encore le vieillissement.

Ils sont également intéressants pour les personnes ayant une alimentation particulière comme les végétariens ou ceux qui prennent régulièrement des repas déséquilibrés ainsi que pour celles ayant des activités et conditions de vie particulière comme le sport intensif, les études, les voyages.

À Rouen, une nouvelle boutique spécialisée vient d'ouvrir à Rouen : BioTechUSA. Elle promet une gamme complète de compléments alimentaires pour atteindre tous vos objectifs sportifs. Sa gérante, Julie Van Nieuwenhuyse, championne de France de Body Building depuis cinq ans se veut la garante de la qualité des produits.