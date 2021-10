Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Décès de Claude Vochelet, ancien maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

C'est dans un long hommage publié sur les réseaux sociaux que l'on a appris le décès de Claude Vochelet, ancien maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, jeudi 3 janvier 2019. Il a été le premier édile de la commune entre 1978 et 2005, soit pendant 27 ans.

Il avait construit une carrière politique dans la région en étant conseiller général et régional, notamment. Il était "un homme dévoué à une seule chose, l'intérêt public, l'intérêt de sa ville qu'il aimait énormément et à laquelle il a beaucoup apporté, celui de notre territoire elbeuvien et plus largement celui de la Normandie", écrit Patrice Desanglois, l'actuel maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Il était "souffrant depuis de longs mois, faisant face avec un grand courage et beaucoup de réserve aux difficultés de santé qu'il rencontrait". Il avait 78 ans.

Le maire lui a rendu hommage sur la page Facebook de Saint-Pierre-lès-Elbeuf :

Le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bonnaterre, lui a également rendu hommage. Sur Twitter, il dit garder en mémoire "sa très grande gentillesse, son attention aux autres, ses précieux conseils".

A sa famille, ses proches et tous mes amis élus et militants de Saint-Pierre-lès-elbeuf je présente mes condoléances chaleureuses et attristées. Claude Vochelet restera dans nos mémoires comme un élu très aimé, juste, proche des habitants et toujours très digne dans ses fonctions — Bonnaterre Laurent (@BonnaterreL) 3 janvier 2019

"C'était un homme bon avec un grand cœur", "C'était un grand homme avec énormément de bonté, de bienveillance envers tout les Saint-Pierrais", "Je n'oublierais pas que vous étiez un bon Maire", écrivent les internautes sur Facebook. Et beaucoup lui disent tout simplement merci.