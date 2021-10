Rouen. À Rouen, une box culturelle pour promouvoir la ville

Comme les comètes dans le ciel, leurs box sont amenées à aller et venir. C'est comme ça que Justine Decroix et Pauline Courtin ont trouvé le nom des boîtes surprises qu'elles souhaitent envoyer tous les deux mois. Avec les Comètes rouennaises, les deux jeunes femmes veulent proposer un objet culturel différent, qui éveille la curiosité de ses acheteurs.

Des produits locaux et des pass culturels

"C'est parti d'une discussion car on est toutes les deux amoureuses de notre ville et on a constaté un besoin culturel, car il y a un potentiel qui n'est pas pleinement exploité", explique Justine Decroix.

• Lire aussi. Il va être l'heure de prendre vos bonnes résolutions !



Sur le principe légèrement adapté des box beauté, les deux amies veulent "aider les gens à découvrir ou redécouvrir la ville". Tous les deux mois, les acheteurs vont donc retrouver différentes catégories de surprises : un produit local, des pass pour une activité culturelle, des créations d'artistes et artisans locaux… "Grâce à nos partenariats, nous vendons la box à 25€ alors que le contenu en vaut 60", précise Justine Decroix.

Sur le modèle associatif, les deux créatrices ne cherchent pas à faire de l'argent avec leur idée, mais uniquement à mettre en valeur leur ville. Si elles ont lancé un financement participatif, c'est pour aider aux frais de la création d'un site, organiser des ateliers et "couvrir des frais si une box marche moins bien".

• Lire aussi. On refait 2018 : le top 10 des articles les plus lus cette année



Au civil, l'une est photographe et l'autre est médiatrice culturelle. Ensemble, elles espèrent faire durer le concept aussi longtemps que possible avec déjà des projets de boîtes sur les thématiques de la santé, de la nature ou encore de l'Armada. La première, commercialisée depuis quelques semaines, a rencontré un joli succès avec plus de 100 exemplaires vendus. Un score tout à fait honorable pour des boîtes qui sont de toute façon limitées à 200 ventes "pour que les gens se sentent un peu privilégiés".