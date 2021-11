CFA 2 : belle opération mondevillaise contre Dinan

C'est ce qui a surtout retenu leur attention. "Nous avons gagné en étant moyens mais on ne se souviendra pas de la manière en fin de saison, retient Jean-François Péron. Je ne fais pas la fine bouche." Mené peu après le coup d'envoi du match, Mondeville a peiné pour ajouter une victoire à sa série de matchs sans défaite, longue de six rencontres.

Il s'en est remis à son buteur du moment, auteur de six buts en six matchs, Teddy Gaudiche. Le jeune avant-centre a d'abord profité d'une remise d'Antoine Prével devant le but dinannais, puis il a placé une volée victorieuse à l'issue d'un léger cafouillage. Les Mondevillais tâcheront de prolonger leur bonne dynamique samedi 14 avril contre le leader Saint-Malo.