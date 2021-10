Flers. Découvrez les 4 premiers noms du festival Art Sonic à Briouze

JAIN (Pop) : vendredi 19 juillet 2019 à 23h25

Il ne suffit que de quelques secondes en écoutant Jain pour savoir que vous êtes tombé sur quelqu'un de spécial. Choisissez une chanson – n'importe quelle chanson – du célèbre premier album de la Parisienne, Zanaka, et l'effet est le même. Instantanément, vous serez surpris, frappé et souriant. En 2018, Jain est de retour avec Souldier, un deuxième album co-réalisé avec Yodelice et porté par des hits imparables à l'image du single Alright. Laissez vous emporter par sa présence lumineuse

COLUMBINE (Rap) : vendredi 19 juillet 2019 à 22h10

On ne présente plus le célèbre collectif rennais fondé autour de Lujipeka, Foda C et Lorenzo. Columbine fait partie de cette nouvelle génération pluridisciplinaire et autodidacte qui affole tous les compteurs. Hyperproductifs, les rappeurs sortent leur troisième projet en trois ans, Adieu bientôt, album qui marque une vraie évolution tant dans les textes que sur les prods. Porte-parole d'une jeunesse en proie au spleen, Columbine a réussi à tisser avec elle un lien fusionnel à nul autre pareil.

MARINA P & STAND HIGH PATROL (Reggae / Dub) : samedi 20 juillet 2019 à 1h45

Les quatre membres de Stand High Patrol expérimentent et font sans cesse évoluer leur musique métissée baptisée Dubadub, un mélange de dub, de hip-hop, de jazz et de reggae digital. Le succès, ils s'en protègent afin qu'il n'entame pas leur liberté et choisissent soigneusement leurs dates. C'est donc un évènement que d'accueillir les musketeerz et la chanteuse Marina P qui présenteront leur nouvel album Summer On Mars, un chef-d'oeuvre musical puissant et subtil

STEVE'N'SEAGULLS (Country / rock) : samedi 20 juillet 2019 à 00h45

Steve'n'Seagulls est de retour avec son troisième album Grainsville ! Le groupe finlandais est devenu un phénomène planétaire grâce à ses reprises bluegrass de classiques du metal et du hard-rock (Thunderstruck, Nothing Else Matters…) cumulant plus de 100 millions de vues sur YouTube et attirant des fans du monde entier. Le groupe est surtout connu pour son amour de la scène et ses performances live déchaînées

