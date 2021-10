Alençon. Des étudiantes d'Alençon se mobilisent pour les jeunes migrants de Ouistreham

L'hiver arrive et avec lui, des nuits de plus en plus fraîches, voire froides. Parfois sous 0 degré. Une rencontre avec une photojournaliste qui a suivi un jeune migrant dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) a ému des étudiantes scolarisées en BTS SP3S (sanitaire et social) au Lycée Marguerite-de-Navarre, à Alençon (Orne).

Collecte de vêtements

Éloïse, Mathilde et Élise organisent donc une grande collecte de vêtements chauds dans leur établissement, jusqu'au vendredi 21 décembre 2018, date des vacances scolaires de Noël : pulls, manteaux, pantalons, ceintures, écharpes, gants, chaussures. Cette collecte est bien sûr ouverte aux dons des lycéens et étudiants. Mais aussi à toute la population qui peut déposer ses vêtements usagers mais propres, à l'accueil du lycée, précise Mathilde :

Mathilde Impossible de lire le son.

Les vêtements collectés seront donnés à l'association CAMO, Collectif d'Aide aux Migrants de Ouistreham.