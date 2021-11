Le classement des acteurs et actrices les mieux payés

Les actrices sont encore une fois bien moins payées que leurs homologues masculins. Valérie Lemercier se taille la part du lion, avec 1,08M€. A titre indicatif, elle figurerait à la neuvième position d’un top dix mixte, entre Franck Dubosc (1,2M€) et Vincent Lindon (1,021M€).



Dany Boon devance largement François Cluzet, deuxième de ce palmarès avec 3,14M€, dont la majorité vient de l’intéressement sur les entrées d’Intouchables, film qui a rassemblé 19,27 millions de spectateurs. La troisième position est détenue par Vincent Cassel, avec la bagatelle de 2,51 millions d’euros. Seul belge du top dix, Benoît Poelvoorde a obtenu 2,375M€ en 2011.



L’intéressement sur Intouchables n’a pas profité qu’à François Cluzet. Son camarade de jeu Omar Sy, César 2012 du meilleur acteur, s’est enrichi à hauteur de 2,29M€. 78,2% de la somme vient des 0,10€ obtenu sur les entrées de la comédie phénomène, passé le seuil du 1,6 million de spectateurs, précise le quotidien. Kad Merad et Daniel Auteuil suivent, avec 1,82M€ et 1,323M€ respectivement.

Franck Dubosc, Valérie Lemercier et Vincent Lindon concluent le classement des dix acteurs, hommes ou femmes, ayant perçu le plus d’argent en 2011. Dans le clan des millionnaires figurent enfin Mélanie Laurent (1,005M€), Jamel Debbouze (1M€) et Florence Foresti (1M€).



Le top 10 des acteurs et actrices français les mieux payés en 2011 (en millions d’€)



01. Dany Boon. 7,5

02. François Cluzet. 3,14

03. Vincent Cassel. 2,51

04. Benoît Poelvoorde. 2,375

05. Omar Sy. 2,29

06. Kad Merad. 1,820

07. Daniel Auteuil. 1,323

08. Franck Dubosc. 1,2

09. Valérie Lemercier. 1,08

10. Vincent Lindon. 1,021