Le-Havre. La ministre de la justice à la prison du Havre

Répondant à une invitation de Jean-Paul Lecoq, député communiste de Seine-Maritime, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, est venue visiter le centre pénitentiaire du Havre à Saint-Aubin-Routot (Seine-Maritime) jeudi 29 novembre 2018.

Des annonces

La ministre de la justice a annoncé la mise en place en 2019 d'un dispositif test dans quelques établissements de France dont celui du Havre. Il s'agit d'une prime de 8 000 euros pour inciter un gardien de prison à rester dans le même centre de détention pendant six ans.

Écoutez Nicole Belloubet :

Nicole Belloubet - prime de fidélisation Impossible de lire le son.

Nicole Belloubet dans l'une des cellules du quartier des mineurs à la prison du Havre. - Gilles Anthoine

Accompagner la sortie

La garde des Sceaux a également confirmé la création d'une structure d'accompagnement vers la sortie sur l'agglomération du Havre. Il s'agira d'un établissement pouvant accueillir entre 90 et 120 personnes. Il accueillera des détenus en fin de peine (un an) ou en courte peine (un an) pour optimiser leur chance de réinsertion. Le nouveau bâtiment devrait voir le jour pour 2020.

Écoutez Nicole Belloubet :

Nicole Belloubet - Structure d'accompagnement vers la sortie Impossible de lire le son.

Nicole Belloubet a visité l'unité santé du centre pénitentiaire du Havre. - Gilles Anthoine

Manifestation d'avocats

Nicole Belloubet a été reçue par un comité d'accueil d'une cinquantaine d'avocats, devant le centre pénitentiaire du Havre. Ils ont notamment exprimé leur inquiétude concernant la justice de proximité. La ministre a réaffirmé que tous les tribunaux d'instance et de grande instance seront maintenus.

Écoutez Nicole Belloubet :