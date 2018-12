Votre horoscope signe par signe du samedi 1er décembre

Bélier

Vous serez assez mécontent aujourd'hui, vous aimeriez bien vivre quelque chose de nouveau, quitte à subir ou provoquer certaines ruptures. Vous êtes assez préoccupé.

Taureau

Vous avez la sensation d'avoir sauvé votre tête de justesse. Vous pourrez encore cette fois-ci, crier victoire. Toutefois prenez garde que l'on ne vous attende pas à un nouveau tournant.

Gémeaux

Besoin de changer d'air et peut-être de domicile. Vous avez l'impression de tourner et virer sans but. À quand de merveilleuses découvertes. Vous recherchez de l'exception.

Cancer

Votre nature est généreuse. Vous privilégiez les amitiés ce week-end. On vous aime et c'est assez réciproque. Vous transformez de simples mots en poème inédit.

Lion

Il y a des désaccords familiaux qui ne s'expriment guère mais ils se retrouvent à l'état latent. Il en résulte une ambiance maussade. Il y a de l'électricité dans l'air.

Vierge

Jolie surprise. Un soleil qui vous réchauffe le cœur. Un geste, un sourire. La vie est belle tout simplement.

Balance

Évitez dans les jours qui viennent de vous exprimer trop fort. Vous pourriez servir à votre plus grand désintérêt de fusible. C'est idiot de se faire griller pour rien.

Scorpion

La virulence mensongère vous dresse les cheveux sur la tête. Heureusement ce week-end n'est pas aux décisions drastiques. Soufflez un peu. Rien n'est fichu.

Sagittaire

Vous crierez bientôt victoire concernant l'un de vos projets qui ressort des cartons. Grand coup d'accélérateur et tout est juste et parfait.

Capricorne

Un peu de vague à l'âme aujourd'hui, vous ferez part de vos inquiétudes. Vous avez le sentiment de ramer. Vous avez une autocritique trop corrosive qui n'est pas réaliste.

Verseau

Vous vous sentez complètement libre et ça fait du bien. Dans bien des domaines vous vous sentez chanceux. Les choses arrivent au bon moment.

Poissons

Vous engager à la légère, c'est bien mal vous connaître. Vous désirez continuer à créer, bosser et de rendre la vie de vos proches plus belle.

