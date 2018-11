Gilets jaunes : la Métropole de Rouen essaye de chiffrer les dégâts

Les blocages des gilets jaunes ont des effets sur d'autres choses que la seule circulation. Dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), la Métropole, en charge de l'entretien des routes, commence déjà à se poser la question du coût des dégradations. Le principal problème ? Les feux de palettes sur les voies "qui font fondre l'enrobé, qui se désagrège même une fois refroidi", selon Nicolas Brulin, coordinateur de voirie à la Métropole. Pour le moment, ses équipes n'ont pas pu faire de diagnostic sur le rond-point des Vaches.

Au moins 15 000€ de dégâts à Tourville

Mais elles en savent en revanche plus long sur l'état de la zone commerciale de Tourville-la-Rivière. "Sur les sept giratoires bloqués, on a relevé au moins 15 points de chauffe. Il faut refaire près de 150 m² d'enrobé et il y a eu des panneaux de signalisation abîmés." Sur ce seul secteur, il faudra prévoir au moins 15 000€ et une petite semaine de travail pour tout remettre en ordre.

La route sera rafistolée avec des petites retouches aux endroits abîmées. "Ce sera de la réparation ponctuelle, donc ça ne donne pas une route en très bon état. Mais sinon, en terme de budget, ce n'est pas gérable", ajoute Nicolas Brulin, dont les équipes attendront la fin du mouvement social pour intervenir.