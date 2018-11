Hockey sur glace : les Dragons de Rouen continuent leur voyage

Hasard du calendrier, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont plus souvent en déplacement que sur leur propre glace ces derniers temps. Après une importante victoire à Chamonix le dimanche 25 novembre 2018, ils sont partis directement après le match pour se rendre à Bordeaux, où ils doivent rencontrer les Boxers ce mardi 27 novembre 2018, à partir de 20h15, lors de la 20e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Faire confiance aux jeunes

Toujours privés de Nicolas Deschamps, ils devront également faire sans Anthony Guttig et Michel Miklik pour ce match face à un adversaire encore plus costaud que le club chamoniard. Si le club bordelais occupe officiellement la 9e place suite à ses neuf points de pénalité, il occuperait la 4e place du classement sans cette sanction.

Avec les absences de trois joueurs cadres, Fabrice Lhenry devra donc encore faire confiance aux jeunes qui ont été en vue lors du dernier match, avec une assistance pour le jeune Benjamin Berard et un but et une assistance pour Vincent Nesa.

Du côté des Boxers, la dernière journée n'aura pas été aussi bénéfique puisque les joueurs de Philippe Bozon ont également fait les frais des Bruleurs de Loups de Grenoble avec une défaite à la clé 6-2. Les Jaunes et Noirs tenteront donc de faire comme lors de la première confrontation où ils s'étaient imposés dans la difficulté, lors des prolongations, sur le score de 3-2.