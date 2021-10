Alençon. Le lundi des Gilets Jaunes dans l'Orne

Et un. Et deux. Et trois. Ce troisième jour de mobilisation, lundi 19 novembre 2018, des Gilets Jaunes dans l'Orne a vu des barrages filtrants à Alençon, Flers, et Argentan. Et l'occupation de la mairie de Mortagne-au-Perche.