Hockey sur Glace : Caen atomise Chambéry

Le match.

Contrairement aux automobilistes français en ce samedi 17 novembre 2018, tout roule pour les Drakkars de Caen (Calvados) qui ont écrasé Chambéry en Savoie sur le score de 1-7. Caen a trouvé la marque à la 9e minute puis inscrit deux buts en 20 secondes à la 28e minute, la messe était dite. Malgré ça Chambéry ne se laissait pas abattre et réduisait l'écart avant d'être sanctionné de nouveau par Julien Msumbu. Caen ajoute 2 nouveaux buts en 1 minute (42e et 43e) et… que serait un match des Drakkars sans but de Phil Bushbacher ? Et bien on le saura une prochaine fois puisque le "grantatakan" caennais a encore scoré !

Les buts

Chambéry : 32e : Janecek assisté par Joanette (1-3)

Caen : 9e : Devin assisté par Cerkovnik et Prosvic (0-1)

28e : Menard assisté par Bushbacher et Colotti (0-2)

28e : Zubov assisté par Cerkovnik et Msumbu (0-3)

37e : Msumbu assisté par Benoit et Colotti (1-4)

42e : Palis (1-5)

43e : Menard assisté par Bushbacher (1-6)

56e : Bushbacher assisté par Aurard et Menard (1-7)

La fiche

Chambéry - Caen : 1-7 (0-1, 1-4)

Chambéry : Spano (GB, 31 arrêts), Catelin (GB), Lavrov, Hierman, Marcon, Caratini, Munoz, Joanette, Trocaz, Broyer, Moravick, Franzini, Janecek, Junila, Fabre, Onno, Samson, McSween, Curtet, Sadoine

Caen : Papillon (GB, 42 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin (C), Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

