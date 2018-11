Une enquête sur la santé et le bien-être des Caennais

L'objectif est de définir les attentes et les besoins de la population dans ce domaine de la santé : la ville de Caen lance ce lundi 12 novembre 2018 une grande enquête, sous forme de questionnaire. Cela permettra d'élaborer par la suite un contrat local de santé avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, en identifiant des axes prioritaires. "Les habitants sont invités à se prononcer sur leur ressenti, sur leur cadre de vie, la mobilité ou encore l'accès aux soins", explique Franck Bouloux, directeur santé risques salubrité à la ville de Caen. "Les résultats vont être croisés avec les données sanitaires et les entretiens avec les praticiens de santé, de manière à avoir une vue globale de la question de la santé et du bien être sur le territoire et de permettre de dégager des axes d'actions pour les années à venir."

Jusqu'au 30 novembre 2018

Ce type d'enquête avait déjà été lancé en 2013. 400 habitants avaient répondu à l'époque. Quatre grands axes de travail avaient été définis : l'alimentation, l'accès aux soins, la santé environnementale et le bien-être psychique. Il est possible de répondre au questionnaire jusqu'au 30 novembre 2018. Les résultats seront restitués à la fin du premier semestre 2019 et des mesures seront prises d'ici fin 2019. Le questionnaire est disponible en cliquant ici ou dans 70 lieux à Caen (pôles de vie, maisons de quartier, centres socio-culturels, etc.). Il faut avoir 18 ans et habiter Caen pour répondre.