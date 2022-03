Caen. À Caen, douze kilomètres de guirlandes pour Noël

La pose des illuminations de Noël à Caen (Calvados) a débuté le lundi 15 octobre 2018. Elle s'est poursuivie pendant plusieurs semaines. La mise en service des illuminations aura lieu samedi 24 novembre prochain. Le thème de cette année est or et argent.

Quatre sapins artificiels

C'est l'entreprise Garczynski Traploir qui se charge de la pose des illuminations de Noël pour la Ville de Caen. Au total, elle installe 372 motifs sur des candélabres, lampadaires et en traversées de rue. 12 kilomètres de guirlandes sont également installés, tout comme 212 suspensions, 25 motifs 3D ainsi que quatre sapins artificiels.

En centre-ville, trois équipes de monteurs électriciens interviennent de nuit pour ne pas perturber la circulation et le fonctionnement du réseau de bus et l'activité commerciale. Dans les autres quartiers de la ville, concernés par les poses d'illuminations, des équipes travaillent de 6 heures à 13 heures pour générer le moins de perturbations possible.