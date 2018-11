Le PSG bat Lille 2-1, record européen et bouffée d'air frais

Tendance Ouest a écrit :

Le Havre : début de soirée mouvementée pour Halloween

Mercredi 31 octobre 2018, la police du Havre (Seine-Maritime) a craint des débordements dans le cadre de la soirée d'Halloween dans le quartier de Caucriauville. Un groupe d'une cinquantaine de personnes s'était rassemblé dans la rue avec motos et chiens. À l'arrivée des forces de l'ordre, les policiers ont été reçus par des jets de projectiles et des insultes. Des bombes lacrymogènes ont été utilisées et le groupe s'est vite dispersé. Quelques individus sont venus à la rencontre de la police pour expliquer qu'en fait ils étaient en train de tourner un clip. L'analyse des caméras de surveillance semble confirmer cette hypothèse.

