Coralie Pinset : "On travaille avec notre cœur"

La finale des Olympiades des métiers, qui aura lieu à Caen (Calvados) du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre 2018, sera pour Coralie Pinset l'occasion de démontrer son talent dans le domaine qui la passionne – et de porter à l'échelon national les couleurs normandes.

Un métier avec du relationnel

Âgée de 19 ans, la jeune femme suit actuellement une formation d'accompagnant éducatif et social à l'IRTS de Caen. "Ce qui m'a motivé, c'est le lien avec les personnes, le relationnel. Je suis très bavarde, je m'ennuierais si je ne faisais pas ce métier, confie la jeune femme. C'est vrai qu'on a un bon contact, le travail est plutôt agréable. Je trouve que dans notre métier, on travaille avec notre cœur."

Son métier, par ailleurs, requiert selon elle des qualités spécifiques. "Il faut être patient, savoir prendre du recul et faire preuve d'observation. Il faut également aimer le travail d'équipe", déclare celle qui est également titulaire d'un bac professionnel en services à la personne et aux territoires, obtenu à la Maison familiale & rurale de Trun (Orne).

Quant à sa routine d'entraînement, elle est simple mais s'oriente pleinement vers la réussite en finale des Olympiades. "Je m'entraîne avec ma coach, qui me fait parfois travailler à distance." Puis, elle ajoute : "Une fois que la machine est lancée, on ne l'arrête plus. C'est de la reconnaissance personnelle, j'attends le meilleur de moi-même".

Il est par ailleurs à noter que sa coach travaille avec elle depuis le début des Olympiades. À l'avenir, Coralie souhaite se spécialiser dans l'aide aux adultes handicapés.