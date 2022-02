Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel accueille la "25e heure"

La nuit prochaine, du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018, nous passons à l'heure d'hiver. (Comprenez 'on dort une heure de plus', à 3h du matin, il sera à nouveau 2h). Dans toute la France, les "villes sanctuaires", qui accueillent des pèlerinages, ont décidé d'organiser ensemble "la 25e heure". Au Mont-Saint-Michel (Manche), une balade nocturne est programmée. Un conteur accompagnera les visiteurs, par un chemin de lumière au plus près de l'archange, dans une atmosphère de mystère dans les ruelles désertées du Mont. Rendez-vous à 20h15 ce samedi au pied de la Merveille, pour une visite contée de deux heures. C'est gratuit.