À Fécamp, un stage de baby-sitting pour rassurer jeunes et parents

Tendance Ouest a écrit :

Des travaux sur le pont mobile du Havre

Des travaux vont être effectués sur le pont mobile du Havre (Seine-Maritime) sur l'A29, à partir du lundi 29 octobre 2018. La SAPN rénove les chaussées de ce pont mobile. La voie de droite dans le sens Pont de Normandie vers Amiens (Somme) sera coupée à la circulation. Des ralentissements pourraient avoir lieu entre 15 et 18 heures, lundi 29 et mardi 30 octobre et entre 16 et 19 heures mercredi 31 octobre 2018.

10h04