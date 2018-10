Près de Rouen, un père de famille menace de mort une enseignante

Le vendredi 20 octobre 2017, la directrice d'une école élémentaire de Canteleu (Seine-Maritime) envoie un signalement à l'inspection académique pour relater comment le père d'un enfant scolarisé dans son école s'est introduit sans autorisation dans l'enceinte de l'établissement et a menacé de mort l'enseignante de la classe de son fils et proféré des insultes plus qu'injurieuses au corps enseignant.

Le prévenu, âgé de 37 ans, s'en est également pris à la directrice en hurlant dans son bureau et en la menaçant d'un ciseau. Il s'est d'abord manifesté à la sortie des classes en fin d'après midi pour se plaindre que son fils ait été empêché de rejoindre sa mère car, pour des raisons de sécurité, les enfants n'ont pas l'autorisation de quitter seuls le périmètre scolaire tant qu'un parent n'est pas présent à l'entrée.

Un incident gravissime

Furieux, il revient sur les lieux en affichant une attitude encore plus agressive et réitère les menaces de mort. Il est convoqué par la police pour s'expliquer. Il prétend que son fils se sentait persécuté et revendique une plainte déjà déposée contre les enseignants, classée sans suite lorsque la direction de l'établissement rappelle que des incidents similaires se sont déjà produits, impliquant ce parent d'élève, constant dans son agressivité. La partie civile regrette que des faits identiques se soient déjà produits et demande "une réparation morale" ainsi que son affichage à l'entrée de l'école. Le procureur de la République note qu'il faut sanctionner "cet incident gravissime". Le tribunal décide de le condamner à une peine de cinq mois de détention entièrement assortis du sursis.