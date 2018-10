Expo : "A des années-lumière" au musée des Beaux-Arts de Caen

Les artistes se sont longtemps attachés à restituer la lumière dans ce qu'elle pouvait représenter au naturel. Le quatrième parcours "En dialogues" présenté au Musée des Beaux-Arts de Caen (Calvados) réunie plus de 30 œuvres déclinées de différentes manières et différentes approches. Des artistes comme Bertrand Lavier utilise la lumière comme médium à part entière.

Collections du musée et du FRAC

Cette exposition fait partie des collections du musée des Beaux-Arts et du Fonds régional d'art contemporain Normandie Caen. Alors sans plus tarder, venez contempler cette exposition visible pendant plus de quatre mois.

Pratique. Du vendredi 20 octobre 2018 au dimanche 3 mars 2019 au Musée des Beaux Arts. Entrée libre. Tel. 02 31 30 47 70