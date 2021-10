Négociations suspendues entre Lacatlis et la Basse Normandie

La région Basse Normandie a annoncé vendredi, qu’elle suspendait les négociations avec le géant laitier mayennais Lactalis concernant les subventions sollicitées par l’industriel pour soutenir ses investissements à

Saint-Martin-des-Entées dans le Calvados.



Les régions Pays de la Loire et Aquitaine suspendent également leurs négociations avec l’industriel laitier. Les 3 présidents évoquent des « zones d’ombres » dans ces sollicitations auprès des collectivités altérant ainsi « la bonne compréhension de la stratégie globale de Lactalis » Selon le géant laitier, les investissements, avoisineraient les 100 millions d’euros pour trois sites, dans le Calvados, en Mayenne et le Lot et Garonne, et pourraient permettre la création d’environ 290 emplois.

Les 3 présidents de région, insistent sur le fait que ce ne seront pas des créations nettes d’ emploi. « Il convient, en effet, d’en retrancher les 130 emplois qui sont supprimés par le Groupe sur le site de Xertigny dans les Vosges ». Le président PS de la Basse-Normandie, s’interroge aussi, sur l’avenir de l’entreprise CIBEM à Saint-Pierre sur Dives dans le Calvados que Lactalis vient d’acquérir et pour laquelle la région avait versé plus d’un million d’euros d’avance remboursable.

Ces 3 régions, à grande capacité laitière, se rangent aussi derrière leurs producteurs laitiers, dénonçant un durcissement dans les discussions entre éleveurs laitiers et l’industriel, dans le cadre de la contractualisation laitière. Un contrat qui doit permettre de sécuriser le revenu des agriculteurs, après plusieurs crises dans ce secteur. Rassemblés en organisation de producteurs Lactalis ne veut pas négocier avec mais signer un contrat directement avec chaque éleveur laitier.

Le bras de fer continue ! Dans le même temps, les groupes Bongrain et Danone annonçaient la signature de tels contrats avec des organisations de producteurs.