Le-Havre. Le Havre Athletic Club ouvre un hôtel à l'intérieur de son stade

1872 Stadium Hotel. C'est le nom du premier hôtel français créé à l'intérieur d'un stade. Il a ouvert ses portes, lundi 17 septembre 2018, au sein même des loges du Stade Océane, dont Le Havre Athletic Club est l'exploitant exclusif.

Conçu sur les standards d'un 4****, l'établissement est équipé de 20 chambres haut de gamme, dont deux suites, avec vue plongeante sur la pelouse. Le prix de la suite oscille entre 180 et 210 €, tandis que le tarif des autres chambres est compris entre 120 et 160 €.

Les loges se transforment en chambres

L'originalité du 1872 Stadium Hotel vient de ses espaces modulables. Trois quarts d'heure suffisent pour transformer une loge en une chambre, et inversement. L'établissement dispose par ailleurs d'un parking privé et sécurisé, d'une salle de fitness, d'un bar et d'une salle de restaurant, et propose un room-service 24h/24h.

Avec cet outil, le HAC entend développer l'activité au sein du Stade Océane avec l'ambition d'en faire une destination quotidienne, la finalité étant bien sûr de générer de nouvelles recettes.

"Quand j'ai repris le club il y a quatre saisons, je me suis vite rendu compte que le stade était sous-utilisé, recadre Vincent Volpé, le président du HAC. On paye à la Codah [Communauté de l'agglomération havraise ndlr] un loyer extrêmement élevé, l'un des plus chers en France, pour l'usage du stade 365 jours par an. Mais on ne l'utilise jusqu'à maintenant que deux fois par mois, les soirs de match. Notre stratégie est donc de faire vivre le stade."

La création de l'hôtel n'est qu'une étape. D'autres vont suivre très vite, entre la construction d'un nouveau centre d'entraînement et le projet d'ouvrir à proximité un restaurant de 350 couverts.