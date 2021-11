Rouen. Football: le FC Rouen bat Cherbourg et prend la tête du championnat

C'est un bon début de championnat pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté une 3è victoire avec la venue de Cherbourg au stade Robert Diochon et qui s'imposent 1-0 lors de la 4è journée de National 3.

Avec un seul but inscrit par Clément Bassin juste avant la mi-temps, les Rouges et Blancs remportent les trois points pour leur 1500è match au stade Robert Diochon et prennent la tête du classement de National 3 avant un déplacement à Bayeux samedi 22 septembre 2018.

A LIRE AUSSI.

Football (Coupe de France) : Granville, Saint-Lô, Rouen et Évreux rêvent des 32e de finale !

Football : le FC Rouen se qualifie pour le 8ème tour de la Coupe de France !

Football : Le FC Rouen reçoit Saint-Lô

Football : le FC Rouen l'emporte largement face à Sotteville

Football: le FC Rouen s'impose contre Grand-Quevilly