Rouen. Rouen : la ligne T4 du Teor sera mise en service dès le 25 mai 2019

La date est fixée. La nouvelle ligne de Teor, la T4, sera mise en service à partir du samedi 25 mai 2019. C'est le président de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime), Frédéric Sanchez, qui a révélé la date lors de sa conférence de presse de rentrée, vendredi 7 septembre 2018.

Pas pleinement opérationnel

"Oui, la ligne T4 sera donc bien en service avant le début de l'Armada", a-t-il souligné, faisant référence à l'échéance qui a été régulièrement répétée par les élus locaux.

.@_F_Sanchez annonce que la mise en service de la ligne de Teor T4 se fera le 25 mai 2019. #Rouen pic.twitter.com/EvhsldLHko — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) September 7, 2018

Malgré tout, ce nouveau Teor ne sera pas pleinement opérationnel. "La ligne fonctionnera à 100% en terme du nombre de bus mais un certain nombre de dispositifs ne seront pas encore pleinement en service, poursuit Frédéric Sanchez. Il faudra attendre le mois de septembre pour la billetterie, l'information voyageur et un certain nombre de finitions dans les aménagements des espaces publics."

Un bus toutes les huit minutes

Frédéric Sanchez tient à souligner le "temps record pour l'ouverture de cette nouvelle ligne" avec notamment d'importants travaux menés durant l'été 2018 sur le pont Guillaume le Conquérant pour accueillir la T4.

Le président de la Métropole a précisé qu'il y aura "un bus toutes les huit minutes", en moyenne, sur la ligne T4. Elle reliera le Zénith au Boulingrin en une trentaine de minutes, avant une extension prévue vers le CHU de Rouen.