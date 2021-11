Hors Normandie. Tom Walker propose un clip poignant pour "My Way"

Tom Walker a chamboulé l'Europe avec "Leave a light on" en 2017, qui tournait sans cesse en radios mais aussi à la télévision dans une publicité.

Pour autant, l'Écossais n'a toujours pas sorti d'album, seulement un EP (Blessings) en 2017. Heureusement pour nous, il y travaille sur ce premier album qui s'appellera "What a toime to be alive". Un nouveau single inédit nous est proposé pour nous faire patienter. Il s'appelle "My way" et encourage les gens à réaliser leurs objectifs peu importe les difficultés et obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Pour l'illustrer, c'est une vidéo poignante que nous propose le chanteur. On y voit un jeune pompier à l'hôpital qui a perdu l'usage de ses jambes suite à une opération de sauvetage, et qui va se battre pour retrouver son physique.