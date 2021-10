Alençon. Du neuf pour la rentrée des bus d'Alençon

Du neuf à ALTO, pour la rentrée : c'est la compagnie des transports urbains d'Alençon (Orne). L'an dernier elle a transporté 1 million et demi de passagers et ses 23 bus ont parcouru 935 000 kilomètres… dans Alençon !

De plus en plus de jeunes

ALTO séduit notamment les moins de 26 ans : 28 % de plus en un an et pour cette rentrée, une nouvelle ligne : "Campus Express" voit le jour, entre le centre-ville et le site universitaire, qui est excentré. Olivier Morvilez, directeur d'Alto :

Le transport s'adapte à sa clientèle

Les bus de " Campus Express " seront dotés de prises USB pour recharger tablettes et portables. Les autres nouveautés de la rentrée avec Olivier Morvilez :

Parmi les projets à venir, sans doute une "appli" pour savoir "en live" dans combien de temps arrivera le prochain bus.

