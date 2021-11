Rouen. Hockey sur glace : la Coupe d'Europe dans le viseur des Dragons de Rouen

Après une première campagne disputée il y a deux ans, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vont démarrer leur nouvelle saison par la Champions Hockey League, et un premier match qui se disputera en Finlande chez le Karpat Oulu, le vendredi 31 août 2018.

"C'est l'un des meilleurs clubs européens donc on sera vite fixés sur notre niveau, confie Fabrice Lhenry. C'est forcément un niveau au-dessus du nôtre, donc on sera mis dans le bain directement pour débuter la saison. Ils font une bonne préparation et ont battu des clubs suédois, notamment, donc il faudra que l'on soit très solide défensivement, ce sera notre premier gros test de la saison."

Une poule très relevée

Pour compléter cette poule, les dragons retrouveront le club tchèque des Ice Tigers de Sabo et les Allemands de Mountfield. "Les Tchèques aussi seront difficiles à battre, ils ont un gros effectif. Pour sortir des poules, nous devrons créer des surprises chez nous. Je dirai que les Allemands sont plus abordables avec un style plus nord-américain qui nous correspond un peu plus, même s'ils ont un gros physique", analyse le coach des Jaunes et Noirs.



Malgré une compétition qui débute tôt dans la saison, la préparation des Dragons ne s'en retrouve pas perturbée selon Fabrice Lhenry. "Même si la fédération a dû décaler nos matchs d'octobre pour les derniers matchs de CHL, nous avons pris l'habitude de reprendre le mercredi 1er août 2018 depuis plusieurs saisons maintenant. Mais cela oblige les joueurs à s'impliquer immédiatement et très tôt dans la saison pour bien figurer."

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: Gap devient Champion de France face aux Dragons de Rouen