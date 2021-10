Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen s'imposent à domicile

De retour de Suisse, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) affrontaient l'équipe d'Angers mardi 21 août 2018 sur l'Ile Lacroix, pour leur première à domicile, et ont remporté la victoire en s'imposant 4-1. De bon augure alors que l'entrée en lice en Coupe d'Europe approche à grands pas.

Les Jaunes et Noirs prenaient l'avantage dans cette partie à la 11e minute de jeu sur une supériorité numérique conclue comme souvent par Alex Aleardi, déjà bien en forme en ce début de saison (1-0). Il faut attendre plus de huit minutes dans le deuxième tiers pour voir les visiteurs égaliser, eux aussi en supériorité numérique, par Bouchard d'un tir à la bleue (1-1).

Des Rouennais plus tranchants en fin de match

Après un deuxième tiers beaucoup moins maîtrisé mais solide défensivement, grâce à un Pintaric qui prouve une nouvelle fois sa valeur, les joueurs de Fabrice Lhenry ont été plus agressifs dans le dernier tiers et reprendre l'avantage avec le tout premier but du dernier arrivé, Michel Miklik, pour le 2-1 encore en supériorité numérique à la 53e minute.

Les Normands ont pris clairement l'ascendant dans cette fin de match en rajoutant deux nouveaux buts par Loïc Lampérier et Florian Chakiachvili (56e et 57e).

Marc-André Thinel (attaquant) : "Ce n'est pas évident pour les nouveaux d'arriver dans un groupe déjà formé donc c'est à nous de les inclure avec nous. Mais pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a eu le temps en Suisse, on n'avait pas grand-chose à faire."

Fabrice Lhenry (coach) : "Notre deuxième tiers n'a pas été bon, ils ont eu de grosses occasions. Heureusement que Pinta nous a fait les arrêts, le score ne reflète pas la physionomie du match. Tout le banc a été content du premier but de Michel Miklic, j'espère que ça lui a fait plaisir la réaction de ses coéquipiers, on est content pour lui et je pense qu'il peut en mettre d'autres dans la saison (sourire)."

Prochain match amical dès ce jeudi 23 août 2018, toujours sur l'Ile Lacroix, pour un derby normand face aux Drakkars de Caen.