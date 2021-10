Petit-Quevilly. Coupe de la Ligue : un match à part pour Quevilly Rouen Métropole

Faire jouer les titulaires au risque d'une blessure ? Laisser des forces dans une compétition qui n'est pas un objectif pour le club ? Profiter d'un match supplémentaire pour aiguiser les complémentarités ou plutôt donner du temps de jeu aux remplaçants ? C'est le genre de questions que se posent bon nombre de coachs français à l'heure d'attaquer la Coupe de la Ligue. Pour Quevilly Rouen Métropole, pensionnaire de National 1, ce premier tour se joue le mardi 14 août 2018 contre Troyes (Ligue 2).

Aux remplaçants de faire leurs preuves

Pour Manu Da Costa, l'entraîneur des Rouges et Jaunes, hors de question de brader cette compétition : "J'espère que j'en ferai tous les ans des matches de Coupe de la Ligue ! Je ferrais tout pour aller le plus loin possible. Maintenant, on joue un ogre qui est Troyes donc si ça s'arrête ça ne sera pas grave en soi. Vous recevez une équipe qui jouait en Ligue 1 l'année dernière, l'affiche parle d'elle-même !"

S'il respecte la plus récente des coupes nationales, Manu Da Costa devrait tout de même faire tourner légèrement son effectif, même s'il n'apprécie pas le terme de "turnover". Parmi les habituels remplaçants qui pourraient se voir offrir du temps de jeu, le technicien cite facilement Antoine Gounet, dans les buts, Medhi Bennedine ou encore Timothée Taufflieb, s'il se sent apte à jouer juste après un heureux événement avec la naissance d'un enfant. "Il y a une prérogative qui est importante, c'est l'état des troupes. Et on ne peut pas faire n'importe quoi parce que notre principal souci c'est le championnat. Donc on ne va pas forcer et donner du temps de jeu à ceux qui le méritent, pas pour reposer les titulaires mais il y a des garçons qui poussent derrière et qui auront l'opportunité de montrer qu'ils sont présents."

En face, les Troyens n'ont pas franchement réussi leur retour dans l'antichambre de l'élite (une victoire et deux défaites) et pourraient être aussi tentés de faire jouer plusieurs remplaçants. À ceux de QRM d'en profiter pour déjouer les pronostics et rejoindre le deuxième tour de la compétition.

Le groupe de QRM : Souchaud, Gounet ; Vignaud, Bennedine, Azbague, Samnick, Toussaint, Marigard ; Oliveira, Daury, Pollet, Rogie, Barthélémy, Taufflieb ; Shamal, Fumu Tamuzo, Naniyazamo, Macalou

Pratique. QRM-Troyes, rencontre comptant pour le 1er tour de la Coupe de la Ligue, mardi 14 août 2018 à partir de 20h au stade Diochon.