Merville-Franceville-Plage. [Vidéo] Opération de déminage sur la plage de Merville-Franceville

La plage de Merville-Franceville, près de Caen (Calvados) a été secouée par une explosion mardi 7 août 2018. Un obus de mortier datant de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcé par les plongeurs démineurs de Cherbourg (Manche). L'objet avait été trouvé sur la plage mercredi 1er août 2018 par un kitesurfeur.

La découverte du projectile

Antoine Santos a découvert deux projectiles d'artillerie en une semaine lors de séances de kitesurfing. Le mercredi 1er août, c'est un obus de mortier de 60mm d'épaisseur et 26 centimètres de long qu'il trouve. C'est un objet vieux de 74 ans qui passe inaperçu sur la plage entre les cailloux mais qui peut s'avérer être dangereux.

L'obus de mortier de 26 cm. - Antoine Santos

Le projectile d'artillerie est méconnaissable dans le sable et les cailloux. - CS

Antoine explique que les vents du Nord ont été très fréquents depuis le début de l'été 2018. Le vent a créé des bancs de sable. Le sable a tourné et à certains endroits, c'est le plateau vaseux qui a été découvert. Ce plateau, composé de vase et de cailloux se situe au niveau de la plage et c'est aussi là où se trouvent les objets "perdus", tels que des artilleries de la Seconde Guerre mondiale.

De la découverte au désamorçage

Après la découverte de l'objet, une photo a été envoyée aux démineurs et à la gendarmerie. Le périmètre a été sécurisé par les gendarmes, à l'aide de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) et cette zone a été évacuée environ une heure. Les plongeurs démineurs de Cherbourg sont venus observer l'obus pour identifier les risques. Comme c'est un projectile d'artillerie déplaçable, un trou a été creusé dans le sable où l'obus de mortier a été enterré avec un détonateur. Les démineurs se sont reculés afin de procéder à l'explosion.

Crédit vidéo : Francine Lelièvre, maire adjointe de Merville-Franceville.

Les plongeurs démineurs de la Manche venaient de Saint-Honorine-des-Pertes où ils ont procédé à un déminage, avant de repartir à Calais en fin de journée. Mardi 7 août 2018, ce ne sont pas moins de trois interventions que les plongeurs démineurs de la Manche ont orchestrées.