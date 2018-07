Mexique : un journaliste assassiné près de Cancun

Tendance Ouest a écrit :

Dans le Calvados, 700 tonnes de fourrage partent en fumée

Les pompiers du Calvados sont intervenus vers 2h26 du matin mardi 24 juillet, à Aunay sur Odon près de Caen, pour un feu de bâtiment agricole. 700 tonnes de fourrage sont parties en fumée. Les animaux qui se trouvaient dans un autre bâtiment ont été déplacés et la propagation du feu a été stoppée aux bâtiments voisins. Six Engins et 21 sapeurs pompiers sont intervenus. L'activité de l'exploitation agricole se poursuit normalement.

