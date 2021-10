Dua Lipa IDGAF Maitre Gims. Dua Lipa sort une version française de "IDGAF"

La chanteuse britannique vient de dévoiler une nouvelle version de son célèbre tube "IDGAF".

Les fans hexagonaux de Dua Lipa ont pu découvrir le hit de Dua Lipa avec ses couplets chantés en français. La jeune femme annonce par ailleurs sur Twitter la sortie la semaine prochaine d'un duo sur ce même morceau avec Maître Gims.

Your wish is my command bb's! À tous mes amours Français, je viens d'enregistrer une version de IDGAF sur laquelle je chante en français aahhh! Il y a aussi une version avec Maître Gims, mon rappeur préféré. J'espère pouvoir vous la jouer très bientôt! 💖 https://t.co/h37yIjouFR pic.twitter.com/Q4lTOe7CeL