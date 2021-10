Le-Havre. Le Havre : la sculpture de l'éléphant a (enfin) trouvé sa place

Que de péripéties pour arriver jusqu'à la cité océane ! Dans la soirée du mercredi 18 juillet 2018, les organisateurs d'Un été au Havre (Seine-Maritime) ont enfin eu le plaisir d'installer la sculpture À l'origine, représentant un homme portant un éléphant sur son dos. L'œuvre monumentale, pensée et créée par Fabien Mérelle, répond à l'autre sculpture, Jusqu'au bout du monde, installée depuis quelques semaines sur la plage du Bout du monde.

Petit contretemps en Angleterre

Mais il a fallu plus de temps que prévu pour que la deuxième sculpture soit visible par le public. "Ça y est, elle est arrivée ! En fait, elle devait bien faire escale à Southampton en arrivant de Hong-Kong, mais elle devait passer d'un bateau à l'autre dans la même journée. Elle a bien été déchargée mais pas rechargée, donc il a fallu trouver un moyen de la faire venir", explique Thomas Malgras, le directeur du groupement d'intérêt public Un été au Havre.

Une fois sur place, un petit délai de préparation et de ponçage a été nécessaire avant de dévoiler l'œuvre au public. Après une soirée d'installation, elle doit normalement rester jusqu'au dimanche 23 septembre 2018. Mais elle pourrait peut-être y rester plus longtemps, selon son impact et son accueil chez le public.